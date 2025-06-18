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سعر Italian Brainrot (ITALIANROT) المباشر لليوم هو USD 0.00319359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.19M . يتم تحديث سعر ITALIANROT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Italian Brainrot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Italian Brainrot خلال اليوم هو -2.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Italian Brainrot (ITALIANROT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ -0.0019332837 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.11% 30 يوم $ -0.0019332837 -60.53% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Italian Brainrot (ITALIANROT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Italian Brainrot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00298622$ 0.00298622 $ 0.00298622 24 ساعة مرتفع $ 0.00355696$ 0.00355696 $ 0.00355696 عالية طوال الوقت $ 0.01537498$ 0.01537498 $ 0.01537498 تغير السعر (1 ساعة) -1.50% تغير السعر (1يوم) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -29.32%

معلومات سوق Italian Brainrot (ITALIANROT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: