سعر Italian Brainrot (ITALIANROT)
سعر Italian Brainrot (ITALIANROT) المباشر لليوم هو USD 0.00319359. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.19M. يتم تحديث سعر ITALIANROT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Italian Brainrot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Italian Brainrot خلال اليوم هو -2.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ -0.0019332837 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Italian Brainrot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.11%
|30 يوم
|$ -0.0019332837
|-60.53%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Italian Brainrot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.50%
-2.11%
-29.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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