سعر iSTEP (ISTEP)
سعر iSTEP (ISTEP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ISTEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iSTEP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.02
- تغيير سعر iSTEP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر iSTEP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iSTEP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iSTEP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iSTEP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.24%
|60 يوم
|$ 0
|-0.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iSTEP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iStep is a lifestyle app on BSC ecosystem with a combination of GameFi and SocialFi elements. We aim to build a large community who passionate about leading a healthy lifestyle. With iStep, our community not only improves physical health from countless outdoor activities but also gain stable and attractive passive income. Our ultimate mission is replacs sedentary grinding with fitness, keeping iStep community pursuing a healthy lifestyle at the same time where the domination of technology makes people more lazy. With iStep, users are monetized while working out in a stable way. iStep provides a state-of-the-art definition of Compound Interest.
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