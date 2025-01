ما هو iSTEP ( ISTEP )

iStep is a lifestyle app on BSC ecosystem with a combination of GameFi and SocialFi elements. We aim to build a large community who passionate about leading a healthy lifestyle. With iStep, our community not only improves physical health from countless outdoor activities but also gain stable and attractive passive income. Our ultimate mission is replacs sedentary grinding with fitness, keeping iStep community pursuing a healthy lifestyle at the same time where the domination of technology makes people more lazy. With iStep, users are monetized while working out in a stable way. iStep provides a state-of-the-art definition of Compound Interest.

