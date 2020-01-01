توكنوميكس ISTARAI by Virtuals (ISTAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ISTARAI by Virtuals (ISTAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ISTARAI by Virtuals (ISTAR) ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/10895 اشتر ISTAR الآن!

توكنوميكس ISTARAI by Virtuals (ISTAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ISTARAI by Virtuals (ISTAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.12K $ 27.12K $ 27.12K إجمالي العرض: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M العرض المتداول: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.12K $ 27.12K $ 27.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

توكنوميكس ISTARAI by Virtuals (ISTAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ISTARAI by Virtuals (ISTAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISTAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISTAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISTAR، استكشف السعر المباشر لتوكن ISTAR!

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