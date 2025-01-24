سعر ISTARAI by Virtuals (ISTAR)
سعر ISTARAI by Virtuals (ISTAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 573.16K. يتم تحديث سعر ISTAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ISTARAI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.35K
- تغيير سعر ISTARAI by Virtuals خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.92M
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خلال اليوم، كان سعر ISTARAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ISTARAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ISTARAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ISTARAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ISTARAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.08%
+1.84%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.
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