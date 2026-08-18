سعر ISO Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع ISO Chain (ISO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ISO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ISO.

يحتل ISO Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,091.64، مع عرض متداول قدره 998.42M ISO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ISO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ISO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ISO Chain (ISO)

القيمة السوقية $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K إمداد دورة التداول 998.42M 998.42M 998.42M إجمالي العرض 998,423,209.322902 998,423,209.322902 998,423,209.322902

القيمة السوقية الحالية لـ ISO Chain هي $ 15.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISO يبلغ 998.42M، مع إجمالي عرض 998423209.322902. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.09K.