سعر Islander (ISA)
سعر Islander (ISA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.07K. يتم تحديث سعر ISA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Islander الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.35
- تغيير سعر Islander خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B
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خلال اليوم، كان سعر Islander مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Islander مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Islander مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Islander مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-28.06%
|60 يوم
|$ 0
|+8.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Islander: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+0.22%
-10.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform
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