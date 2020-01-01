توكنوميكس Ishi Go (ISHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ishi Go (ISHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ishi Go (ISHI) $ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve. الموقع الرسمي: https://shibainusfather.meme/ الوثيقة البيضاء: https://shibainusfather.meme/ اشتر ISHI الآن!

توكنوميكس Ishi Go (ISHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ishi Go (ISHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.63K $ 38.63K $ 38.63K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.63K $ 38.63K $ 38.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00194537 $ 0.00194537 $ 0.00194537 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003813 $ 0.00003813 $ 0.00003813 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ishi Go (ISHI)

توكنوميكس Ishi Go (ISHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ishi Go (ISHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISHI، استكشف السعر المباشر لتوكن ISHI!

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