سعر Ishi Go المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ISHI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ISHI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ISHI

معلومات سعر ISHI

الوثيقة البيضاء لـ ISHI

الموقع الرسمي لـ ISHI

اقتصاد توكن ISHI

توقعات سعر ISHI

شعار Ishi Go

سعر Ishi Go (ISHI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ISHI إلى USD:

--
----
-2.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Ishi Go (ISHI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:15 (UTC+8)

معلومات سعر Ishi Go (ISHI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-2.15%

+69.94%

+69.94%

سعر Ishi Go (ISHI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ISHI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـISHI على الإطلاق هو $ 0.00194537، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ISHI -0.46% على مدار الساعة الماضية، -2.15% على مدار 24 ساعة، و +69.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ishi Go (ISHI)

$ 54.89K
$ 54.89K$ 54.89K

--
----

$ 54.89K
$ 54.89K$ 54.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ishi Go هي $ 54.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISHI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.89K.

سجل سعر Ishi Go (ISHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ishi Go مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ishi Go مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ishi Go مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ishi Go مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.15%
30 يوم$ 0+47.30%
60 يوم$ 0+31.66%
90 يوم$ 0--

ما هو Ishi Go ( ISHI )

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

توقعات سعر Ishi Go (USD)

كم ستكون قيمة Ishi Go (ISHI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ishi Go (ISHI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ishi Go.

تحقق الآن من توقعات سعر Ishi Go!

عملة ISHI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Ishi Go (ISHI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ishi Go (ISHI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ISHI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Ishi Go (ISHI)

كم يساوي Ishi Go (ISHI) اليوم؟
سعر ISHI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ISHI إلى USD الحالي؟
سعر ISHI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ishi Go ؟
القيمة السوقية لعملة ISHI هي $ 54.89K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ISHI؟
العرض المتداول لتوكن ISHI هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ISHI؟
حقق ISHI سعرًا قياسيًا قدره 0.00194537 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ISHI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 ISHI.
ما هو حجم تداول ISHI؟
حجم تداول ISHI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ISHI هذا العام؟
قد يرتفع ISHI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ISHI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:15 (UTC+8)

تحديثات Ishi Go (ISHI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

