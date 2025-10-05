معلومات سعر Ishi Go (ISHI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -2.15% تغير السعر (7 أيام) +69.94% تغير السعر (7 أيام) +69.94%

سعر Ishi Go (ISHI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ISHI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـISHI على الإطلاق هو $ 0.00194537، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ISHI -0.46% على مدار الساعة الماضية، -2.15% على مدار 24 ساعة، و +69.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ishi Go (ISHI)

القيمة السوقية $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ishi Go هي $ 54.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISHI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.89K.