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سعر iShares Silver Trust Defichain (DSLV) المباشر لليوم هو USD 2.45 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DSLV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iShares Silver Trust Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.19 - تغيير سعر iShares Silver Trust Defichain خلال اليوم هو +2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر iShares Silver Trust Defichain (DSLV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ +0.061473 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ +4.4160595850 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ -0.4125704450 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ +1.2176524191903904 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.061473 +2.58% 30 يوم $ +4.4160595850 +180.25% 60 يوم $ -0.4125704450 -16.83% 90 يوم $ +1.2176524191903904 +98.81%

تحليل سعر iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iShares Silver Trust Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 24 ساعة مرتفع $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 عالية طوال الوقت $ 26.74$ 26.74 $ 26.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +2.58% تغير السعر (7 أيام) +105.62%

معلومات سوق iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: