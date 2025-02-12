سعر iShares Silver Trust Defichain (DSLV)
سعر iShares Silver Trust Defichain (DSLV) المباشر لليوم هو USD 2.45. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSLV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iShares Silver Trust Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.19
- تغيير سعر iShares Silver Trust Defichain خلال اليوم هو +2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DSLV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DSLV.
خلال اليوم، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ +0.061473 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ +4.4160595850 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ -0.4125704450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iShares Silver Trust Defichain مقابل USD هو $ +1.2176524191903904 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.061473
|+2.58%
|30 يوم
|$ +4.4160595850
|+180.25%
|60 يوم
|$ -0.4125704450
|-16.83%
|90 يوم
|$ +1.2176524191903904
|+98.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر iShares Silver Trust Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+2.58%
+105.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DSLV إلى AUD
A$3.871
|1 DSLV إلى GBP
￡1.96
|1 DSLV إلى EUR
€2.352
|1 DSLV إلى USD
$2.45
|1 DSLV إلى MYR
RM10.927
|1 DSLV إلى TRY
₺88.298
|1 DSLV إلى JPY
¥373.4535
|1 DSLV إلى RUB
₽236.4005
|1 DSLV إلى INR
₹212.5865
|1 DSLV إلى IDR
Rp40,163.928
|1 DSLV إلى PHP
₱142.5165
|1 DSLV إلى EGP
￡E.123.6025
|1 DSLV إلى BRL
R$14.112
|1 DSLV إلى CAD
C$3.479
|1 DSLV إلى BDT
৳297.577
|1 DSLV إلى NGN
₦3,684.1875
|1 DSLV إلى UAH
₴102.1405
|1 DSLV إلى VES
Bs147
|1 DSLV إلى PKR
Rs683.5745
|1 DSLV إلى KZT
₸1,239.8715
|1 DSLV إلى THB
฿83.4715
|1 DSLV إلى TWD
NT$80.409
|1 DSLV إلى CHF
Fr2.2295
|1 DSLV إلى HKD
HK$19.0855
|1 DSLV إلى MAD
.د.م24.598