سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)
سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) المباشر لليوم هو USD 8.42. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DURTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.04
- تغيير سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -3.9851733700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +1.7095100740 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -5.002711527802786 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -3.9851733700
|-47.32%
|60 يوم
|$ +1.7095100740
|+20.30%
|90 يوم
|$ -5.002711527802786
|-37.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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