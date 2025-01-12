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سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) المباشر لليوم هو USD 8.42 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DURTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.04 - تغيير سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -3.9851733700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +1.7095100740 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -5.002711527802786 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -3.9851733700 -47.32% 60 يوم $ +1.7095100740 +20.30% 90 يوم $ -5.002711527802786 -37.27%

تحليل سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 151.23$ 151.23 $ 151.23 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: