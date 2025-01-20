شعار iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain

سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

USD

مخطط سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) المباشر

$1.88
$1.88$1.88
0.00%(1D)

سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) لليوم

سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) المباشر لليوم هو USD 1.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.68
- تغيير سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -0.3672784920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -1.6291615640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -1.703458653129257 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.3672784920-19.53%
60 يوم$ -1.6291615640-86.65%
90 يوم$ -1.703458653129257-47.53%

تحليل سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 51.66
$ 51.66$ 51.66

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معلومات سوق iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 0.68
$ 0.68$ 0.68

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ما هو iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain ( DEEM )

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المصدر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

الموقع الرسمي

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