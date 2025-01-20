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سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) المباشر لليوم هو USD 1.88 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.68 - تغيير سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -0.3672784920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -1.6291615640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -1.703458653129257 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.3672784920 -19.53% 60 يوم $ -1.6291615640 -86.65% 90 يوم $ -1.703458653129257 -47.53%

تحليل سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 51.66$ 51.66 $ 51.66 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: