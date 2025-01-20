سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)
سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) المباشر لليوم هو USD 1.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.68
- تغيير سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEEM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEEM.
خلال اليوم، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -0.3672784920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -1.6291615640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain مقابل USD هو $ -1.703458653129257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.3672784920
|-19.53%
|60 يوم
|$ -1.6291615640
|-86.65%
|90 يوم
|$ -1.703458653129257
|-47.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEEM إلى AUD
A$3.0268
|1 DEEM إلى GBP
￡1.5416
|1 DEEM إلى EUR
€1.8236
|1 DEEM إلى USD
$1.88
|1 DEEM إلى MYR
RM8.46
|1 DEEM إلى TRY
₺66.8904
|1 DEEM إلى JPY
¥293.1484
|1 DEEM إلى RUB
₽192.888
|1 DEEM إلى INR
₹162.6388
|1 DEEM إلى IDR
Rp30,819.6672
|1 DEEM إلى PHP
₱109.98
|1 DEEM إلى EGP
￡E.94.5264
|1 DEEM إلى BRL
R$11.4116
|1 DEEM إلى CAD
C$2.7072
|1 DEEM إلى BDT
৳228.4012
|1 DEEM إلى NGN
₦2,923.776
|1 DEEM إلى UAH
₴79.148
|1 DEEM إلى VES
Bs101.52
|1 DEEM إلى PKR
Rs523.8056
|1 DEEM إلى KZT
₸997.34
|1 DEEM إلى THB
฿64.6908
|1 DEEM إلى TWD
NT$61.7204
|1 DEEM إلى CHF
Fr1.7108
|1 DEEM إلى HKD
HK$14.6264
|1 DEEM إلى MAD
.د.م18.8752