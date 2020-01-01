توكنوميكس Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) The NFT Marketplace on #ElrondNetwork . Buy, sell and explore in the Elrond NFT Universe. الموقع الرسمي: https://isengard.market/ اشتر ISET-84E55E الآن!

توكنوميكس Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 634.18K $ 634.18K $ 634.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.167432 $ 0.167432 $ 0.167432 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00126835 $ 0.00126835 $ 0.00126835 معرفة المزيد عن سعر Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)

توكنوميكس Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISET-84E55E التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISET-84E55E التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISET-84E55E، استكشف السعر المباشر لتوكن ISET-84E55E!

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