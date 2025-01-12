سعر Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)
سعر Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ISET-84E55E مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Isengard NFT Marketplace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27
- تغيير سعر Isengard NFT Marketplace خلال اليوم هو +0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.87%
|30 يوم
|$ 0
|-31.51%
|60 يوم
|$ 0
|-15.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Isengard NFT Marketplace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.87%
-11.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The NFT Marketplace on #ElrondNetwork . Buy, sell and explore in the Elrond NFT Universe.
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