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سعر Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ISET-84E55E مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Isengard NFT Marketplace الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27 - تغيير سعر Isengard NFT Marketplace خلال اليوم هو +0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Isengard NFT Marketplace مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.87% 30 يوم $ 0 -31.51% 60 يوم $ 0 -15.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Isengard NFT Marketplace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.167432$ 0.167432 $ 0.167432 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.87% تغير السعر (7 أيام) -11.05%

معلومات سوق Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: