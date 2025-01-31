سعر Isaac X (ISAACX)
سعر Isaac X (ISAACX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 519.38K. يتم تحديث سعر ISAACX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Isaac X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 997.47K
- تغيير سعر Isaac X خلال اليوم هو -31.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ISAACX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ISAACX.
خلال اليوم، كان سعر Isaac X مقابل USD هو $ -0.000239794186324947 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Isaac X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Isaac X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Isaac X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000239794186324947
|-31.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Isaac X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-20.99%
-31.58%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ISAACX إلى AUD
A$--
|1 ISAACX إلى GBP
￡--
|1 ISAACX إلى EUR
€--
|1 ISAACX إلى USD
$--
|1 ISAACX إلى MYR
RM--
|1 ISAACX إلى TRY
₺--
|1 ISAACX إلى JPY
¥--
|1 ISAACX إلى RUB
₽--
|1 ISAACX إلى INR
₹--
|1 ISAACX إلى IDR
Rp--
|1 ISAACX إلى PHP
₱--
|1 ISAACX إلى EGP
￡E.--
|1 ISAACX إلى BRL
R$--
|1 ISAACX إلى CAD
C$--
|1 ISAACX إلى BDT
৳--
|1 ISAACX إلى NGN
₦--
|1 ISAACX إلى UAH
₴--
|1 ISAACX إلى VES
Bs--
|1 ISAACX إلى PKR
Rs--
|1 ISAACX إلى KZT
₸--
|1 ISAACX إلى THB
฿--
|1 ISAACX إلى TWD
NT$--
|1 ISAACX إلى CHF
Fr--
|1 ISAACX إلى HKD
HK$--
|1 ISAACX إلى MAD
.د.م--