سعر iRYDE (IRYDE)
سعر iRYDE (IRYDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IRYDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iRYDE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.88
- تغيير سعر iRYDE خلال اليوم هو +0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر iRYDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iRYDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iRYDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iRYDE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.47%
|30 يوم
|$ 0
|-71.72%
|60 يوم
|$ 0
|-63.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iRYDE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.47%
-65.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iRYDE a community, to empower investors with advanced, rideshare technologies to optimize their trading strategies and achieve maximum returns, for all Rideshare drivers and iRYDE holders by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating years of exploitation, iRYDE will create a healthier, wealthier future for all.
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