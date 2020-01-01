توكنوميكس Ironclad USD (IUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ironclad USD (IUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ironclad USD (IUSD) Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing. الموقع الرسمي: https://www.ironclad.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.ironclad.finance/ اشتر IUSD الآن!

توكنوميكس Ironclad USD (IUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ironclad USD (IUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.66K $ 30.66K $ 30.66K إجمالي العرض: $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K العرض المتداول: $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.66K $ 30.66K $ 30.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.072597 $ 0.072597 $ 0.072597 السعر الحالي: $ 0.082052 $ 0.082052 $ 0.082052 معرفة المزيد عن سعر Ironclad USD (IUSD)

توكنوميكس Ironclad USD (IUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ironclad USD (IUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن IUSD!

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