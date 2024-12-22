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سعر Ironclad USD (IUSD) المباشر لليوم هو USD 0.996498 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 476.51K . يتم تحديث سعر IUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ironclad USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.82K - تغيير سعر Ironclad USD خلال اليوم هو -0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 478.10K

أداء سعر Ironclad USD (IUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ -0.005445509741056 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ -0.0044830452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ -0.0078080600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.005445509741056 -0.54% 30 يوم $ -0.0044830452 -0.44% 60 يوم $ -0.0078080600 -0.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ironclad USD (IUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ironclad USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994246$ 0.994246 $ 0.994246 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -0.54% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Ironclad USD (IUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: