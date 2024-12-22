سعر Ironclad USD (IUSD)
سعر Ironclad USD (IUSD) المباشر لليوم هو USD 0.996498. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 476.51K. يتم تحديث سعر IUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ironclad USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.82K
- تغيير سعر Ironclad USD خلال اليوم هو -0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 478.10K
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خلال اليوم، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ -0.005445509741056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ -0.0044830452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ -0.0078080600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ironclad USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.005445509741056
|-0.54%
|30 يوم
|$ -0.0044830452
|-0.44%
|60 يوم
|$ -0.0078080600
|-0.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ironclad USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-0.54%
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.
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