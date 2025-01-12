سعر Ironclad Token (ICL)
سعر Ironclad Token (ICL) المباشر لليوم هو USD 0.088862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ironclad Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 687.81
- تغيير سعر Ironclad Token خلال اليوم هو -2.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ -0.00236494077008326 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ -0.0223371876 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ -0.0344365753 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ +0.041328309407209305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00236494077008326
|-2.59%
|30 يوم
|$ -0.0223371876
|-25.13%
|60 يوم
|$ -0.0344365753
|-38.75%
|90 يوم
|$ +0.041328309407209305
|+86.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ironclad Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
-2.59%
-12.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Ironclad token allows users access to the built-in fees generated by the protocol.
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