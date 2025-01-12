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سعر Ironclad Token (ICL) المباشر لليوم هو USD 0.088862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ICL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ironclad Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 687.81 - تغيير سعر Ironclad Token خلال اليوم هو -2.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ironclad Token (ICL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ -0.00236494077008326 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ -0.0223371876 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ -0.0344365753 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ironclad Token مقابل USD هو $ +0.041328309407209305 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00236494077008326 -2.59% 30 يوم $ -0.0223371876 -25.13% 60 يوم $ -0.0344365753 -38.75% 90 يوم $ +0.041328309407209305 +86.95%

تحليل سعر Ironclad Token (ICL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ironclad Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.08831$ 0.08831 $ 0.08831 24 ساعة مرتفع $ 0.094324$ 0.094324 $ 0.094324 عالية طوال الوقت $ 0.214777$ 0.214777 $ 0.214777 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) -2.59% تغير السعر (7 أيام) -12.11%

معلومات سوق Ironclad Token (ICL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: