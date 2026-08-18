سعر IRONCLAD SECURITY اليوم

السعر المباشر لمشروع IRONCLAD SECURITY (ICLAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ICLAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ICLAD.

يحتل IRONCLAD SECURITY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,198، مع عرض متداول قدره 696.03M ICLAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ICLAD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ICLAD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+5.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IRONCLAD SECURITY (ICLAD)

القيمة السوقية $ 62.20K$ 62.20K $ 62.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.80K$ 87.80K $ 87.80K إمداد دورة التداول 696.03M 696.03M 696.03M إجمالي العرض 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033

القيمة السوقية الحالية لـ IRONCLAD SECURITY هي $ 62.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ICLAD يبلغ 696.03M، مع إجمالي عرض 982529427.8382033. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.80K.