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سعر Iron Finance (ICE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iron Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98 - تغيير سعر Iron Finance خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Iron Finance (ICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iron Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iron Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iron Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iron Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ 0 -8.26% 60 يوم $ 0 -11.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Iron Finance (ICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iron Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 28.7$ 28.7 $ 28.7 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -2.83%

معلومات سوق Iron Finance (ICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: