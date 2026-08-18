سعر Iron Claw اليوم

السعر المباشر لمشروع Iron Claw (IRONCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRONCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IRONCLAW.

يحتل Iron Claw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,490، مع عرض متداول قدره 100.00B IRONCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRONCLAW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IRONCLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Iron Claw (IRONCLAW)

القيمة السوقية $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Iron Claw هي $ 23.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IRONCLAW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.49K.