سعر Iron Claw (IRONCLAW)
السعر المباشر لمشروع Iron Claw (IRONCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRONCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IRONCLAW.
يحتل Iron Claw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,490، مع عرض متداول قدره 100.00B IRONCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRONCLAW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك IRONCLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ Iron Claw هي $ 23.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IRONCLAW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.49K.
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خلال اليوم، كان سعر Iron Claw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iron Claw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iron Claw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iron Claw مقابل USD هو -- .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Iron Claw نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو سعر التداول الحالي لـ Iron Claw؟
يبلغ سعر Iron Claw (IRONCLAW) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.
ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر Iron Claw اليوم؟
إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.
ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ IRONCLAW؟
لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.
ما هو موقع Iron Claw في سوق العملات المشفرة العالمي؟
يحمل حاليًا المرتبة #8463 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $23490، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.
ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن IRONCLAW؟
مع وجود 100000000000.0 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.
كيف يقارن سعر اليوم بأداء Iron Claw الأخير؟
إن نطاق السعر بين $0.0 و$0.0 خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.
كيف يقارن Iron Claw بالأصول المماثلة؟
في مواجهة رموز Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed الأخرى، لا يزال IRONCLAW يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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