سعر Iron Bank EUR (IBEUR)
سعر Iron Bank EUR (IBEUR) المباشر لليوم هو USD 0.784178. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.35M. يتم تحديث سعر IBEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Iron Bank EUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K
- تغيير سعر Iron Bank EUR خلال اليوم هو -0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00M
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خلال اليوم، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ -0.0055283586688489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ -0.0968030884 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ -0.1450392103 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0055283586688489
|-0.70%
|30 يوم
|$ -0.0968030884
|-12.34%
|60 يوم
|$ -0.1450392103
|-18.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Iron Bank EUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.70%
-7.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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