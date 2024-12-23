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سعر Iron Bank EUR (IBEUR) المباشر لليوم هو USD 0.784178 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.35M . يتم تحديث سعر IBEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iron Bank EUR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K - تغيير سعر Iron Bank EUR خلال اليوم هو -0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00M

أداء سعر Iron Bank EUR (IBEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ -0.0055283586688489 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ -0.0968030884 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ -0.1450392103 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iron Bank EUR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0055283586688489 -0.70% 30 يوم $ -0.0968030884 -12.34% 60 يوم $ -0.1450392103 -18.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Iron Bank EUR (IBEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iron Bank EUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.771749$ 0.771749 $ 0.771749 24 ساعة مرتفع $ 0.798942$ 0.798942 $ 0.798942 عالية طوال الوقت $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) -7.06%

معلومات سوق Iron Bank EUR (IBEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: