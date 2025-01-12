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سعر Iron Bank (IB) المباشر لليوم هو USD 0.443412 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.17K . يتم تحديث سعر IB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iron Bank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.44 - تغيير سعر Iron Bank خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 189.84K

أداء سعر Iron Bank (IB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iron Bank مقابل USD هو $ -0.002071862655814 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iron Bank مقابل USD هو $ -0.0680009548 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iron Bank مقابل USD هو $ +0.0117366278 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iron Bank مقابل USD هو $ -0.00162450802342093 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002071862655814 -0.46% 30 يوم $ -0.0680009548 -15.33% 60 يوم $ +0.0117366278 +2.65% 90 يوم $ -0.00162450802342093 -0.36%

تحليل سعر Iron Bank (IB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iron Bank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.437746$ 0.437746 $ 0.437746 24 ساعة مرتفع $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 عالية طوال الوقت $ 253.73$ 253.73 $ 253.73 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -27.16%

معلومات سوق Iron Bank (IB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: