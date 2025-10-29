معلومات سعر IRL ANI (URI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.33% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -2.26%

سعر IRL ANI (URI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول URI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـURI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير URI +2.33% على مدار الساعة الماضية، -1.28% على مدار 24 ساعة، و -2.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق IRL ANI (URI)

القيمة السوقية $ 16.77K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.77K إمداد دورة التداول 999.65M إجمالي العرض 999,652,634.3656226

القيمة السوقية الحالية لـ IRL ANI هي $ 16.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ URI يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999652634.3656226. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.77K.