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سعر Iris Ecosystem (IRISTOKEN) المباشر لليوم هو USD 0.00302956 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IRISTOKEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iris Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.16K - تغيير سعر Iris Ecosystem خلال اليوم هو +0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Iris Ecosystem (IRISTOKEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iris Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iris Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0000819044 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iris Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0000040211 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iris Ecosystem مقابل USD هو $ +0.0000516288722203958 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.70% 30 يوم $ +0.0000819044 +2.70% 60 يوم $ +0.0000040211 +0.13% 90 يوم $ +0.0000516288722203958 +1.73%

تحليل سعر Iris Ecosystem (IRISTOKEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iris Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00299525$ 0.00299525 $ 0.00299525 24 ساعة مرتفع $ 0.00303975$ 0.00303975 $ 0.00303975 عالية طوال الوقت $ 0.00311505$ 0.00311505 $ 0.00311505 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Iris Ecosystem (IRISTOKEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: