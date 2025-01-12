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سعر Iridium (IRD) المباشر لليوم هو USD 0.0018966 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.77K . يتم تحديث سعر IRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iridium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.28 - تغيير سعر Iridium خلال اليوم هو +0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.13M

أداء سعر Iridium (IRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ -0.0001022328 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ +0.0001467513 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.49% 30 يوم $ -0.0001022328 -5.39% 60 يوم $ +0.0001467513 +7.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Iridium (IRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iridium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00188111$ 0.00188111 $ 0.00188111 24 ساعة مرتفع $ 0.0018966$ 0.0018966 $ 0.0018966 عالية طوال الوقت $ 0.131153$ 0.131153 $ 0.131153 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) +2.22%

معلومات سوق Iridium (IRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: