سعر Iridium (IRD)
سعر Iridium (IRD) المباشر لليوم هو USD 0.0018966. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.77K. يتم تحديث سعر IRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Iridium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.28
- تغيير سعر Iridium خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.13M
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خلال اليوم، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ -0.0001022328 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ +0.0001467513 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iridium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.49%
|30 يوم
|$ -0.0001022328
|-5.39%
|60 يوم
|$ +0.0001467513
|+7.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Iridium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.49%
+2.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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