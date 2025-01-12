سعر iridescent rabbit shark (IRS)
سعر iridescent rabbit shark (IRS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.63K. يتم تحديث سعر IRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iridescent rabbit shark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.32
- تغيير سعر iridescent rabbit shark خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M
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خلال اليوم، كان سعر iridescent rabbit shark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iridescent rabbit shark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iridescent rabbit shark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iridescent rabbit shark مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.75%
|30 يوم
|$ 0
|-43.47%
|60 يوم
|$ 0
|-65.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iridescent rabbit shark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.05%
-0.75%
-22.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It’s a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes. The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top. It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS. The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects.
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