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سعر Irena Coin Apps (IRENA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IRENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Irena Coin Apps الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Irena Coin Apps خلال اليوم هو -12.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Irena Coin Apps (IRENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Irena Coin Apps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Irena Coin Apps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Irena Coin Apps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Irena Coin Apps مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.15% 30 يوم $ 0 +23.24% 60 يوم $ 0 -27.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Irena Coin Apps (IRENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Irena Coin Apps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -12.15% تغير السعر (7 أيام) +16.29%

معلومات سوق Irena Coin Apps (IRENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: