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سعر IQ Protocol (IQT) المباشر لليوم هو USD 0.00210619 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.81K . يتم تحديث سعر IQT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IQ Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.13K - تغيير سعر IQ Protocol خلال اليوم هو +2.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 137.16M

أداء سعر IQ Protocol (IQT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ +0.0000355248 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0004738952 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ -0.001794649964663614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.18% 30 يوم $ +0.0000355248 +1.69% 60 يوم $ -0.0004738952 -22.50% 90 يوم $ -0.001794649964663614 -46.00%

تحليل سعر IQ Protocol (IQT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IQ Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0020577$ 0.0020577 $ 0.0020577 24 ساعة مرتفع $ 0.00212749$ 0.00212749 $ 0.00212749 عالية طوال الوقت $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) +2.18% تغير السعر (7 أيام) -6.60%

معلومات سوق IQ Protocol (IQT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: