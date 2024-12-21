سعر IQ Protocol (IQT)
سعر IQ Protocol (IQT) المباشر لليوم هو USD 0.00210619. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.81K. يتم تحديث سعر IQT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IQ Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.13K
- تغيير سعر IQ Protocol خلال اليوم هو +2.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 137.16M
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خلال اليوم، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ +0.0000355248 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0004738952 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IQ Protocol مقابل USD هو $ -0.001794649964663614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.18%
|30 يوم
|$ +0.0000355248
|+1.69%
|60 يوم
|$ -0.0004738952
|-22.50%
|90 يوم
|$ -0.001794649964663614
|-46.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IQ Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
+2.18%
-6.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IQ Protocol is an ecosystem and asset marketplace on a mission to revolutionize the blockchain gaming experience. Lend. Rent. Learn. Earn. Share experiences. Build a global community. Accelerate adoption. Boost your asset economy. Have fun.
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