سعر IPVERSE (IPV)
سعر IPVERSE (IPV) المباشر لليوم هو USD 0.00180143. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 270.22K. يتم تحديث سعر IPV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IPVERSE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.78
- تغيير سعر IPVERSE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00M
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خلال اليوم، كان سعر IPVERSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IPVERSE مقابل USD هو $ -0.0012614962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IPVERSE مقابل USD هو $ -0.0013792018 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IPVERSE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0012614962
|-70.02%
|60 يوم
|$ -0.0013792018
|-76.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IPVERSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+6.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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