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سعر IPOR (IPOR) المباشر لليوم هو USD 0.269372 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.24M . يتم تحديث سعر IPOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IPOR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.10K - تغيير سعر IPOR خلال اليوم هو -4.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.86M

أداء سعر IPOR (IPOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IPOR مقابل USD هو $ -0.0124467356494143 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IPOR مقابل USD هو $ -0.0376453565 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IPOR مقابل USD هو $ +0.0720740612 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IPOR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0124467356494143 -4.41% 30 يوم $ -0.0376453565 -13.97% 60 يوم $ +0.0720740612 +26.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IPOR (IPOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IPOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.262778$ 0.262778 $ 0.262778 24 ساعة مرتفع $ 0.292727$ 0.292727 $ 0.292727 عالية طوال الوقت $ 8.09$ 8.09 $ 8.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -4.41% تغير السعر (7 أيام) -32.51%

معلومات سوق IPOR (IPOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: