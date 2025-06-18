سعر IP Exchange (IPX)
سعر IP Exchange (IPX) المباشر لليوم هو USD 17.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IP Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.38K
- تغيير سعر IP Exchange خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IPX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IPX.
خلال اليوم، كان سعر IP Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IP Exchange مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IP Exchange مقابل USD هو $ -1.7869880080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IP Exchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ -1.7869880080
|-10.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IP Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The IPX is a decentralized intellectual property trading infrastructure built on Story Protocol, enabling the on-chain creation, tokenization, licensing, and global transfer of IP assets. Through programmable licensing frameworks, smart contract-based royalty distribution, and composable IP modules, the platform facilitates efficient, transparent, and permissionless IP transactions. By leveraging Story Protocol’s native IP graph and modular architecture, the IPX bridges fragmented IP markets and establishes a unified, scalable foundation for the Web3-native IP economy
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس IP Exchange (IPX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IPX والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IPX إلى VND
₫452,091.7
|1 IPX إلى AUD
A$26.4572
|1 IPX إلى GBP
￡12.7132
|1 IPX إلى EUR
€14.7748
|1 IPX إلى USD
$17.18
|1 IPX إلى MYR
RM72.8432
|1 IPX إلى TRY
₺678.9536
|1 IPX إلى JPY
¥2,494.1924
|1 IPX إلى RUB
₽1,348.4582
|1 IPX إلى INR
₹1,484.1802
|1 IPX إلى IDR
Rp281,639.2992
|1 IPX إلى KRW
₩23,598.7916
|1 IPX إلى PHP
₱976.1676
|1 IPX إلى EGP
￡E.860.8898
|1 IPX إلى BRL
R$94.3182
|1 IPX إلى CAD
C$23.3648
|1 IPX إلى BDT
৳2,100.0832
|1 IPX إلى NGN
₦26,512.176
|1 IPX إلى UAH
₴713.4854
|1 IPX إلى VES
Bs1,752.36
|1 IPX إلى PKR
Rs4,866.7504
|1 IPX إلى KZT
₸8,910.7506
|1 IPX إلى THB
฿560.4116
|1 IPX إلى TWD
NT$507.669
|1 IPX إلى AED
د.إ63.0506
|1 IPX إلى CHF
Fr13.9158
|1 IPX إلى HKD
HK$134.6912
|1 IPX إلى MAD
.د.م156.5098
|1 IPX إلى MXN
$326.2482