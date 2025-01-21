سعر ioWBTC (IOWBTC)
سعر ioWBTC (IOWBTC) المباشر لليوم هو USD 101,844. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ioWBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.84K
- تغيير سعر ioWBTC خلال اليوم هو -6.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ioWBTC مقابل USD هو $ -7,449.5841111947 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ioWBTC مقابل USD هو $ +7,589.4148800000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ioWBTC مقابل USD هو $ +4,537.8529236000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ioWBTC مقابل USD هو $ +35,686.05671532653 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -7,449.5841111947
|-6.81%
|30 يوم
|$ +7,589.4148800000
|+7.45%
|60 يوم
|$ +4,537.8529236000
|+4.46%
|90 يوم
|$ +35,686.05671532653
|+53.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ioWBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
-6.81%
+3.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ioWBTC is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.
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