سعر IoTexShiba (IOSHIB)
سعر IoTexShiba (IOSHIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IoTexShiba الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 658.38
- تغيير سعر IoTexShiba خلال اليوم هو -7.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IoTexShiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IoTexShiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IoTexShiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IoTexShiba مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.30%
|30 يوم
|$ 0
|-0.67%
|60 يوم
|$ 0
|-47.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IoTexShiba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-7.30%
-19.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IoTexShiba is the first and fairest meme token on the IoTex blockchain with great passive income rewards for holders.
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