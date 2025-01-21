سعر IoTeXPad (TEX)
سعر IoTeXPad (TEX) المباشر لليوم هو USD 0.00171452. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IoTeXPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00
- تغيير سعر IoTeXPad خلال اليوم هو -0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IoTeXPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IoTeXPad مقابل USD هو $ -0.0001012658 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IoTeXPad مقابل USD هو $ -0.0000559062 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IoTeXPad مقابل USD هو $ +0.0000362810629721587 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.38%
|30 يوم
|$ -0.0001012658
|-5.90%
|60 يوم
|$ -0.0000559062
|-3.26%
|90 يوم
|$ +0.0000362810629721587
|+2.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IoTeXPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-0.38%
-0.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Iotexpad is the first launchpad native to the Iotex ecosystem. Built, launched, and powered by Iotex. A fast, secure, and scalable layer-2 solution on Ethereum. $TEX will ensue to be an integral part of the Iotex ecosystem designated to entail a vast number of services to emerging projects developing on the XRC-20 network. Iotexpad is a top tier incubator for the iotex ecosystem.
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