سعر Iota Velocimeter (IVM)
سعر Iota Velocimeter (IVM) المباشر لليوم هو USD 1.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Iota Velocimeter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 399.74
- تغيير سعر Iota Velocimeter خلال اليوم هو +2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ +0.04313722 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ -0.3415636800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ -0.1587737600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04313722
|+2.77%
|30 يوم
|$ -0.3415636800
|-21.34%
|60 يوم
|$ -0.1587737600
|-9.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Iota Velocimeter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.88%
+2.77%
-22.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...
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