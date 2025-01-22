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سعر Iota Velocimeter (IVM) المباشر لليوم هو USD 1.6 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IVM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iota Velocimeter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 399.74 - تغيير سعر Iota Velocimeter خلال اليوم هو +2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Iota Velocimeter (IVM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ +0.04313722 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ -0.3415636800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ -0.1587737600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iota Velocimeter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04313722 +2.77% 30 يوم $ -0.3415636800 -21.34% 60 يوم $ -0.1587737600 -9.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Iota Velocimeter (IVM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iota Velocimeter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 24 ساعة مرتفع $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 عالية طوال الوقت $ 4.5$ 4.5 $ 4.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.88% تغير السعر (1يوم) +2.77% تغير السعر (7 أيام) -22.24%

معلومات سوق Iota Velocimeter (IVM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: