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سعر Iolend (IOL) المباشر لليوم هو USD 0.184122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.65M . يتم تحديث سعر IOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iolend الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K - تغيير سعر Iolend خلال اليوم هو +1.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.35M

أداء سعر Iolend (IOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iolend مقابل USD هو $ +0.00227543 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iolend مقابل USD هو $ +0.0299244832 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iolend مقابل USD هو $ +0.0641947244 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iolend مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00227543 +1.25% 30 يوم $ +0.0299244832 +16.25% 60 يوم $ +0.0641947244 +34.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Iolend (IOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iolend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.176595$ 0.176595 $ 0.176595 24 ساعة مرتفع $ 0.1906$ 0.1906 $ 0.1906 عالية طوال الوقت $ 0.404086$ 0.404086 $ 0.404086 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) +1.25% تغير السعر (7 أيام) -25.23%

معلومات سوق Iolend (IOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: