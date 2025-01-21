سعر IOI Token (IOI)
سعر IOI Token (IOI) المباشر لليوم هو USD 0.00628608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IOI Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.58K
- تغيير سعر IOI Token خلال اليوم هو -1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IOI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IOI.
خلال اليوم، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.000127526334980385 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.0034055152 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.0036305581 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.00804812228970229 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000127526334980385
|-1.98%
|30 يوم
|$ -0.0034055152
|-54.17%
|60 يوم
|$ -0.0036305581
|-57.75%
|90 يوم
|$ -0.00804812228970229
|-56.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IOI Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
-1.98%
-4.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IOI Token is revolutionizing the gaming world by incorporating the latest in blockchain technology. This token is designed to enhance gaming experiences, offering players unique rewards and opportunities. Participants can earn IOI Tokens by engaging in various gaming activities, reaching milestones, and showcasing their skills. These tokens can be used within the gaming ecosystem for exclusive access to in-game items, unlocking new levels, or trading in the marketplace. Emphasizing the integration of NFTs, IOI Token allows gamers to acquire, trade, and collect unique digital assets. These NFTs represent rare and valuable in-game items, enriching the gaming experience with a sense of ownership and exclusivity. Initially focused on Trade Race Manager racing games, IOI Token has expanded its scope to include a broader range of casual games. These new offerings, developed using Unreal Engine 5, include engaging and entertaining mobile games. IOI Token also offers staking options with attractive APY. Through staking, users can earn returns on their investment, further motivating their participation in the gaming ecosystem and attracting more traders to the market. Moreover, IOI Token holders have the opportunity to play a role in its governance. Token holders can participate in DAO voting, allowing them to share their views and influence key decisions in the gaming world. This involvement not only lets them benefit from the token's value appreciation but also empowers them to shape the future of gaming.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IOI إلى AUD
A$0.010057728
|1 IOI إلى GBP
￡0.0050917248
|1 IOI إلى EUR
€0.0060346368
|1 IOI إلى USD
$0.00628608
|1 IOI إلى MYR
RM0.0280987776
|1 IOI إلى TRY
₺0.2239730304
|1 IOI إلى JPY
¥0.980314176
|1 IOI إلى RUB
₽0.627979392
|1 IOI إلى INR
₹0.5442488064
|1 IOI إلى IDR
Rp103.0504753152
|1 IOI إلى PHP
₱0.36773568
|1 IOI إلى EGP
￡E.0.3161269632
|1 IOI إلى BRL
R$0.0379050624
|1 IOI إلى CAD
C$0.0090519552
|1 IOI إلى BDT
৳0.7664617344
|1 IOI إلى NGN
₦9.7609621632
|1 IOI إلى UAH
₴0.2654611584
|1 IOI إلى VES
Bs0.33944832
|1 IOI إلى PKR
Rs1.7529362688
|1 IOI إلى KZT
₸3.33476544
|1 IOI إلى THB
฿0.2144181888
|1 IOI إلى TWD
NT$0.2057433984
|1 IOI إلى CHF
Fr0.0057203328
|1 IOI إلى HKD
HK$0.0489057024
|1 IOI إلى MAD
.د.م0.0629865216