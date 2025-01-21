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سعر IOI Token (IOI) المباشر لليوم هو USD 0.00628608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IOI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IOI Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.58K - تغيير سعر IOI Token خلال اليوم هو -1.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر IOI Token (IOI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.000127526334980385 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.0034055152 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.0036305581 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IOI Token مقابل USD هو $ -0.00804812228970229 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000127526334980385 -1.98% 30 يوم $ -0.0034055152 -54.17% 60 يوم $ -0.0036305581 -57.75% 90 يوم $ -0.00804812228970229 -56.14%

تحليل سعر IOI Token (IOI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IOI Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00619745$ 0.00619745 $ 0.00619745 24 ساعة مرتفع $ 0.00671386$ 0.00671386 $ 0.00671386 عالية طوال الوقت $ 5.4$ 5.4 $ 5.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -1.98% تغير السعر (7 أيام) -4.68%

معلومات سوق IOI Token (IOI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: