سعر ioETH (IOETH)
سعر ioETH (IOETH) المباشر لليوم هو USD 3,240.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ioETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.42K
- تغيير سعر ioETH خلال اليوم هو -4.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ioETH مقابل USD هو $ -156.06520950581 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ioETH مقابل USD هو $ -83.6053684180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ioETH مقابل USD هو $ -86.9711511240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ioETH مقابل USD هو $ +659.5663040814346 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -156.06520950581
|-4.59%
|30 يوم
|$ -83.6053684180
|-2.58%
|60 يوم
|$ -86.9711511240
|-2.68%
|90 يوم
|$ +659.5663040814346
|+25.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ioETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-4.59%
-2.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ioETH is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.
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