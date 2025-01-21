سعر ioBUSD (IOBUSD)
سعر ioBUSD (IOBUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ioBUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.37
- تغيير سعر ioBUSD خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ioBUSD مقابل USD هو $ +0.00300549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ioBUSD مقابل USD هو $ +0.0119742166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ioBUSD مقابل USD هو $ +0.0135167044 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ioBUSD مقابل USD هو $ +0.0053835167812046 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00300549
|+0.30%
|30 يوم
|$ +0.0119742166
|+1.20%
|60 يوم
|$ +0.0135167044
|+1.35%
|90 يوم
|$ +0.0053835167812046
|+0.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ioBUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
+0.30%
-2.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ioBUSD is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
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