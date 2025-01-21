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سعر INX Token (INX) المباشر لليوم هو USD 0.150002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق INX Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.02K - تغيير سعر INX Token خلال اليوم هو -25.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر INX Token (INX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INX Token مقابل USD هو $ -0.0500683786761964 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر INX Token مقابل USD هو $ -0.0249744329 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر INX Token مقابل USD هو $ -0.0092004926 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر INX Token مقابل USD هو $ -0.1000010022676667 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0500683786761964 -25.02% 30 يوم $ -0.0249744329 -16.64% 60 يوم $ -0.0092004926 -6.13% 90 يوم $ -0.1000010022676667 -39.99%

تحليل سعر INX Token (INX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر INX Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.149894$ 0.149894 $ 0.149894 24 ساعة مرتفع $ 0.220556$ 0.220556 $ 0.220556 عالية طوال الوقت $ 0.83$ 0.83 $ 0.83 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -25.02% تغير السعر (7 أيام) -31.81%

معلومات سوق INX Token (INX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: