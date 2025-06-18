سعر Invinos (VINOS)
سعر Invinos (VINOS) المباشر لليوم هو USD 0.00587793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 587.62K. يتم تحديث سعر VINOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Invinos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Invinos خلال اليوم هو -3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Invinos مقابل USD هو $ -0.000193141278011825 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Invinos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Invinos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Invinos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000193141278011825
|-3.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Invinos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.57%
-3.18%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private.
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