توكنوميكس INVIFY AI (INVIFY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول INVIFY AI (INVIFY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات INVIFY AI (INVIFY) Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED الموقع الرسمي: https://invify.ai الوثيقة البيضاء: https://invify.ai/whitepaper.html اشتر INVIFY الآن!

توكنوميكس INVIFY AI (INVIFY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار INVIFY AI (INVIFY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.72K $ 4.72K $ 4.72K إجمالي العرض: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M العرض المتداول: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.72K $ 4.72K $ 4.72K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00043008 $ 0.00043008 $ 0.00043008 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000028 $ 0.0000028 $ 0.0000028 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر INVIFY AI (INVIFY)

توكنوميكس INVIFY AI (INVIFY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس INVIFY AI (INVIFY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INVIFY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INVIFY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INVIFY، استكشف السعر المباشر لتوكن INVIFY!

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