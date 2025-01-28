سعر INVIFY AI (INVIFY)
سعر INVIFY AI (INVIFY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 317.89K. يتم تحديث سعر INVIFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INVIFY AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.07K
- تغيير سعر INVIFY AI خلال اليوم هو +47.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ +0.00010188 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010188
|+47.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INVIFY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.84%
+47.17%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED
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