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سعر INVIFY AI (INVIFY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 317.89K . يتم تحديث سعر INVIFY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق INVIFY AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.07K - تغيير سعر INVIFY AI خلال اليوم هو +47.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر INVIFY AI (INVIFY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ +0.00010188 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر INVIFY AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010188 +47.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر INVIFY AI (INVIFY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر INVIFY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +5.84% تغير السعر (1يوم) +47.17% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق INVIFY AI (INVIFY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: