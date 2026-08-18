سعر Investor Brand Network Ai اليوم

السعر المباشر لمشروع Investor Brand Network Ai (IBNAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IBNAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IBNAI.

يحتل Investor Brand Network Ai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 472,983، مع عرض متداول قدره 1.00B IBNAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IBNAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IBNAI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-13.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.28K.

معلومات سوق Investor Brand Network Ai (IBNAI)

القيمة السوقية $ 472.98K$ 472.98K $ 472.98K الحجم (24 ساعة) $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 472.98K$ 472.98K $ 472.98K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Investor Brand Network Ai هي $ 472.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.28K. العرض المتداول لـ IBNAI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 472.98K.