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سعر Investin (IVN) المباشر لليوم هو USD 0.162273 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 479.57K . يتم تحديث سعر IVN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Investin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.27 - تغيير سعر Investin خلال اليوم هو -3.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.93M

أداء سعر Investin (IVN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Investin مقابل USD هو $ -0.0052319747127324 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Investin مقابل USD هو $ -0.0518841629 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Investin مقابل USD هو $ -0.0021583769 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Investin مقابل USD هو $ +0.02115426989657312 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0052319747127324 -3.12% 30 يوم $ -0.0518841629 -31.97% 60 يوم $ -0.0021583769 -1.33% 90 يوم $ +0.02115426989657312 +14.99%

تحليل سعر Investin (IVN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Investin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.162392$ 0.162392 $ 0.162392 24 ساعة مرتفع $ 0.171224$ 0.171224 $ 0.171224 عالية طوال الوقت $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) -20.84%

معلومات سوق Investin (IVN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: