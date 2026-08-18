سعر Invest Zone اليوم

السعر المباشر لمشروع Invest Zone (IVFUN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IVFUN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IVFUN.

يحتل Invest Zone حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 141,212، مع عرض متداول قدره 1.00B IVFUN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IVFUN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0425846، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IVFUN بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+0.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 20.18.

معلومات سوق Invest Zone (IVFUN)

القيمة السوقية $ 141.21K$ 141.21K $ 141.21K الحجم (24 ساعة) $ 20.18$ 20.18 $ 20.18 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 141.21K$ 141.21K $ 141.21K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Invest Zone هي $ 141.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 20.18. العرض المتداول لـ IVFUN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.21K.