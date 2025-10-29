سعر INVEST TO EARN المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي INVEST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر INVEST بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر INVEST TO EARN المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي INVEST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر INVEST بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار INVEST TO EARN

سعر INVEST TO EARN (INVEST)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 INVEST إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
مخطط أسعار INVEST TO EARN (INVEST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:16:17 (UTC+8)

معلومات سعر INVEST TO EARN (INVEST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر INVEST TO EARN (INVEST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INVEST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINVEST على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INVEST -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق INVEST TO EARN (INVEST)

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

949.79M
949.79M 949.79M

949,791,601.53
949,791,601.53 949,791,601.53

القيمة السوقية الحالية لـ INVEST TO EARN هي $ 9.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INVEST يبلغ 949.79M، مع إجمالي عرض 949791601.53. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.50K.

سجل سعر INVEST TO EARN (INVEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INVEST TO EARN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INVEST TO EARN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INVEST TO EARN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INVEST TO EARN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 0-1.24%
90 يوم$ 0--

ما هو INVEST TO EARN ( INVEST )

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر INVEST TO EARN (INVEST)

الموقع الرسمي

توقعات سعر INVEST TO EARN (USD)

كم ستكون قيمة INVEST TO EARN (INVEST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك INVEST TO EARN (INVEST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة INVEST TO EARN.

تحقق الآن من توقعات سعر INVEST TO EARN!

عملة INVEST إلى العملات المحلية

توكنوميكس INVEST TO EARN (INVEST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس INVEST TO EARN (INVEST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس INVEST والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول INVEST TO EARN (INVEST)

كم يساوي INVEST TO EARN (INVEST) اليوم؟
سعر INVEST المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر INVEST إلى USD الحالي؟
سعر INVEST إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ INVEST TO EARN ؟
القيمة السوقية لعملة INVEST هي $ 9.50K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن INVEST؟
العرض المتداول لتوكن INVEST هو 949.79M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ INVEST؟
حقق INVEST سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ INVEST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 INVEST.
ما هو حجم تداول INVEST؟
حجم تداول INVEST المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع INVEST هذا العام؟
قد يرتفع INVEST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر INVEST لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:16:17 (UTC+8)

