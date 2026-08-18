سعر Invesco Short Duration US Government Securities Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) اليوم هو $ 11.18، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USTB الحالي إلى USD هو $ 11.18 لكل USTB.

يحتل Invesco Short Duration US Government Securities Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 955,984,259، مع عرض متداول قدره 85.52M USTB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USTB بين $ 11.18 (أدنى) و$ 11.18 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.18، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 10.29.

على المدى القصير، تحرك USTB بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

القيمة السوقية $ 955.98M$ 955.98M $ 955.98M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 955.98M$ 955.98M $ 955.98M إمداد دورة التداول 85.52M 85.52M 85.52M إجمالي العرض 85,517,349.962356 85,517,349.962356 85,517,349.962356

القيمة السوقية الحالية لـ Invesco Short Duration US Government Securities Fund هي $ 955.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ USTB يبلغ 85.52M، مع إجمالي عرض 85517349.962356. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 955.98M.