سعر Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ)
سعر Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) المباشر لليوم هو USD 23.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DQQQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Invesco QQQ Trust Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Invesco QQQ Trust Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ +2.7348784920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ +1.1438520000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ -18.636402329856696 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +2.7348784920
|+11.45%
|60 يوم
|$ +1.1438520000
|+4.79%
|90 يوم
|$ -18.636402329856696
|-43.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Invesco QQQ Trust Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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