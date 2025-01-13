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سعر Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) المباشر لليوم هو USD 23.88 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DQQQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Invesco QQQ Trust Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Invesco QQQ Trust Defichain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ +2.7348784920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ +1.1438520000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Invesco QQQ Trust Defichain مقابل USD هو $ -18.636402329856696 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +2.7348784920 +11.45% 60 يوم $ +1.1438520000 +4.79% 90 يوم $ -18.636402329856696 -43.83%

تحليل سعر Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Invesco QQQ Trust Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 420.83$ 420.83 $ 420.83 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ)

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